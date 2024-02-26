شاهد - مقطع مصور يظهر أثار الدمار وآلية محترقة إثر الغارات الإسرائيلية على بعلبك





شاهد - مقطع مصور يظهر أثار الدمار وآلية محترقة إثر الغارات الإسرائيلية على بعلبك