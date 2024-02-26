شاهد - مقطع مصور يظهر أثار الدمار وآلية محترقة إثر الغارات الإسرائيلية على بعلبك pic.twitter.com/rVSVxJsYYU
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 26, 2024
شاهد - مقطع مصور يظهر أثار الدمار وآلية محترقة إثر الغارات الإسرائيلية على بعلبك pic.twitter.com/rVSVxJsYYU
مؤتمر صحافي للنواب التغييريين من مجلس النواب
عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في السرايا تناولت مجمل الملفات المطروحة.
زعم المتحدث بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أن "طائرات حربية للجيش شنت قبل قليل غارات استهدفت مجمعات استخدمتها وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في البقاع".