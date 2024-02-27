بوريل: إسرائيل "سهلت" تطور حماس

وعندما سُئل في منتدى في مدريد عن تصريحاته المثيرة للجدل في يناير عندما قال إن إسرائيل "أنشأت" و"مولت" حماس، التزم بوريل موقفه.

وقال "إن لعب إسرائيل على انقسام الفلسطينيين من خلال إنشاء قوة معارضة لحركة فتح هو واقع لا جدال فيه"، وفقا لفرانس برس.

كما أضاف "أنا لا أقول إنها مولتها عن طريق إرسال شيك لها، لكنها سهّلت تطور حماس".

وأكد بوريل أنه يشير إلى "عبارة معروفة لرئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدلى بها علنا أمام كتلته البرلمانية حيث قال إن كل من يعارض حل الدولتين يجب.. أن يسهل.. تمويل حماس"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال بوريل "من حقي" انتقاد حكومة نتنياهو "دون أن أُتَّهم بمعاداة السامية".

وتابع "هذا لا يمنعني من اعتبار أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة غير متناسب" لأنه يتسبب في "عدد مفرط من الضحايا المدنيين".

ومضى بالقول "الجميع يبدون متفقين" على حل الدولتين وبالتالي على إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل "ما عدا حكومة نتنياهو التي تمنع تطبيق هذا الحل منذ 30 عاما".