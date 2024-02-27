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محليات

بوريل: إسرائيل "سهلت" تطور حماس

2024-02-27 | 02:52
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بوريل: إسرائيل &quot;سهلت&quot; تطور حماس
بوريل: إسرائيل "سهلت" تطور حماس

أعاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، تأكيد أن "إسرائيل "سهّلت تطور" حماس التي نفذت الهجوم غير المسبوق في 7 تشرين على إسرائيل الذي أشعل الحرب في قطاع غزة، أشار أيضا إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية بموقفها الداعم لإسرائيل في الحرب على غزة "لا تمثل إلا نفسها".

وعندما سُئل في منتدى في مدريد عن تصريحاته المثيرة للجدل في يناير عندما قال إن إسرائيل "أنشأت" و"مولت" حماس، التزم بوريل موقفه.

وقال "إن لعب إسرائيل على انقسام الفلسطينيين من خلال إنشاء قوة معارضة لحركة فتح هو واقع لا جدال فيه"، وفقا لفرانس برس.

كما أضاف "أنا لا أقول إنها مولتها عن طريق إرسال شيك لها، لكنها سهّلت تطور حماس".

وأكد بوريل أنه يشير إلى "عبارة معروفة لرئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدلى بها علنا أمام كتلته البرلمانية حيث قال إن كل من يعارض حل الدولتين يجب.. أن يسهل.. تمويل حماس"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال بوريل "من حقي" انتقاد حكومة نتنياهو "دون أن أُتَّهم بمعاداة السامية".

وتابع "هذا لا يمنعني من اعتبار أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة غير متناسب" لأنه يتسبب في "عدد مفرط من الضحايا المدنيين".

ومضى بالقول "الجميع يبدون متفقين" على حل الدولتين وبالتالي على إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل "ما عدا حكومة نتنياهو التي تمنع تطبيق هذا الحل منذ 30 عاما".

بوريل: إسرائيل "سهلت" تطور حماس

محليات

بوريل

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