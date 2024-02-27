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محليات

"تحول مقلق" على الجبهة اللبنانية... هذا ما أعلنته "اليونيفيل"

2024-02-27 | 05:47
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&quot;تحول مقلق&quot; على الجبهة اللبنانية... هذا ما أعلنته &quot;اليونيفيل&quot;
"تحول مقلق" على الجبهة اللبنانية... هذا ما أعلنته "اليونيفيل"

قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو اننا "شهدنا خلال الأيام الماضية تحولاً مقلقاً في تبادل إطلاق النار".

وأضاف: "أودى هذا النزاع بحياة عدد كبير جداً من الأشخاص وألحق أضراراً جسيمة بالمنازل والبنية التحتية العامة. كما عرّض سبل العيش للخطر وغيّر حياة عشرات الآلاف من المدنيين على جانبي الخط الأزرق. ومع ذلك، فإننا نشهد الآن توسعاً وتكثيفاً للضربات".

كما تابع رئيس بعثة اليونيفيل: "في الأيام الأخيرة، واصلنا عملنا النشط مع الأطراف لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم الخطير، ولكن الأحداث الأخيرة لديها القدرة على تعريض الحلّ السياسي لهذا النزاع للخطر".

وختم الجنرال لاثارو: "إننا نحثّ جميع الأطراف المعنيّة على وقف الأعمال العدائية لمنع المزيد من التصعيد وترك المجال لحلّ سياسي ودبلوماسي يمكن أن يعيد الاستقرار ويضمن سلامة الناس في هذه المنطقة". 

"تحول مقلق" على الجبهة اللبنانية... هذا ما أعلنته "اليونيفيل"

محليات

أرولدو لاثارو

اليونيفيل

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