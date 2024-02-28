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محليات

الجمهورية: اليونيفيل حذّرت الجانب اللبناني من مخاطر التطورات العسكرية على جبهة الجنوب

2024-02-28 | 01:36
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الجمهورية: اليونيفيل حذّرت الجانب اللبناني من مخاطر التطورات العسكرية على جبهة الجنوب
الجمهورية: اليونيفيل حذّرت الجانب اللبناني من مخاطر التطورات العسكرية على جبهة الجنوب

في معلومات لصحيفة الجمهورية، انّ "قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) وجّهت تحذيراً الى الجانب اللبناني والحكومات المعنية بالوحدات العاملة في إطار هذه القوات، من أنّ المخاطر في الافق مقلقة جراء التطورات العسكرية على جبهة الجنوب، وما يمكن ان يؤدي إليه تبادل القصف الذي يتجاوز قواعد الاشتباك المعمول بها". ولفتت الى "ضرورة السعي بكل الوسائل المتاحة لمنع ما يمكن ان تؤدي اليه هذه الأجواء السلبية".

وكشفت مراجع معنية عبر الجمهورية، انّ "خلفيات هذا التحذير تتصل بالإجراءات التي على اليونيفيل اتخاذها انطلاقاً من مهماتها السلمية في لبنان ومسؤوليتها عن الأمن المحلي والإقليمي، طبقاً لقرارات الامم المتحدة الخاصة بها". 

واعتبرت أنها من باب التحذير الروتيني الذي يمكن ان تقدم عليه هذه القوات التي سبق لها ان قامت بخطوات مماثلة في مرحلة لم يكن الخطر قد بلغ ما بلغته التطورات الاخيرة.

وقالت المراجع ان "القوات الدولية ربما تكون قد اطّلعت على التحركات القائمة في الداخل الاسرائيلي، بما يثير الخشىية من وجود قرار اسرائيلي بمنع وقوع الانعكاسات الإيجابية المحتملة على جبهة الجنوب في حال التوصّل الى وقف للنار في قطاع غزة، وهو ما قد يؤدي الى تصعيد الموقف في جنوب لبنان من الجانب الاسرائيلي الذي تَمادى في الخروج على قواعد الاشتباك بقصفٍ طاولَ العمق اللبناني من ساحلي الشوف وإقليم الخروب وتلال اقليم التفاح وصولاً الى منطقة بعلبك في البقاع".
الجمهورية: اليونيفيل حذّرت الجانب اللبناني من مخاطر التطورات العسكرية على جبهة الجنوب

محليات

صحيفة الجمهورية

اليونيفيل

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