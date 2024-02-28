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محليات

الشرق الاوسط: دور سفراء الخماسية هو توفير الدعم والمساندة لتسهيل انتخاب رئيس دون التدخل في الاسماء

2024-02-28 | 01:27
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الشرق الاوسط: دور سفراء الخماسية هو توفير الدعم والمساندة لتسهيل انتخاب رئيس دون التدخل في الاسماء
الشرق الاوسط: دور سفراء الخماسية هو توفير الدعم والمساندة لتسهيل انتخاب رئيس دون التدخل في الاسماء

لفتت مصادر نيابية لصحيفة الشرق الاوسط، إلى أن "الغموض والضبابية يكتنفان النتائج المرجوة من اللقاء"، وقالت للصحيفة، إن "الاجتماعات التحضيرية التي تتولاها كتلة «الاعتدال» لم تؤدِّ إلى تبدُّل المشهد السياسي بتأمين الأرجحية للخيار الرئاسي الثالث الذي تتمسك به قوى المعارضة، في مقابل إصرار الحزب على ترشيح فرنجية، شرط أن يتمتع الرئيس التوافقي بالمواصفات التي حددتها اللجنة الخماسية، كونه يُشكل المعبر الوحيد لوقف تمدُّد الشغور الرئاسي".

وأكدت المصادر أنها "تخشى من أن ينتهي اللقاء التشاوري بلا نتائج محسومة، خصوصاً وأنها لاحظت أن النواب الأعضاء في كتلة «الاعتدال» يكتفون بالاستماع إلى آراء الكتل النيابية، من دون أن يطرحوا أفكاراً تسمح بفتح الباب أمام التعاطي بمرونة مع الاستحقاق الرئاسي، تقضي بتبادل التسهيلات المطلوبة لإنقاذه من التأزم، فيما تشتعل المواجهة في الجنوب، وتنذر بتوسعة الحرب بين اسرائيل وحزب الله الذي لا يزال يمارس ضبط النفس لمنع خروجها عن السيطرة، وبالتالي، لا مصلحة أن يتحول اللقاء إلى «هايد بارك»نيابي يجد فيه كل فريق منصة لتكرار مواقفه الشعبوية بما يؤدي إلى تعميق الفجوة، بدلاً من خلق المناخ المواتي لانتخاب الرئيس.

واستبعدت المصادر نفسها أن يكون لـ«الخماسية» علاقة بالمبادرة التي أطلقتها كتلة «الاعتدال»، وهذا ما أكده أحد سفراء الدول الأعضاء فيها لعدد من رؤساء الكتل النيابية، مشدداً على أن دوره وزملاءه السفراء في الخماسية يبقى تحت سقف توفير الدعم والمساندة لتسهيل انتخاب الرئيس من دون التدخل في الأسماء.
 
الشرق الاوسط: دور سفراء الخماسية هو توفير الدعم والمساندة لتسهيل انتخاب رئيس دون التدخل في الاسماء

محليات

الشرق الاوسط

صحيفة الشرق الاوسط

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