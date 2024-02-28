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محليات

هذا ما ناقشه تكتل الإعتدال مع كتلة التوافق الوطني

2024-02-28 | 08:30
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هذا ما ناقشه تكتل الإعتدال مع كتلة التوافق الوطني
هذا ما ناقشه تكتل الإعتدال مع كتلة التوافق الوطني



اشارت معلومات الجديد الى ان كتلة الاعتدال الوطني ناقشت مع كتلة التوافق الوطني ثلاث نقاط 
اولها الاجتماع الذي ستدعو اليه كتلة الاعتدال في اطار مبادرتها قبل اي يدعو الرئيس بري الى جلسة انتخاب رئيس اذ ستبعث كل كتلة نائب او نائبين 
والنقطة الثانية هي التوافق على اسم موحد واذا ما تم التوافق ستسري كل كتلة بمرشحها 
والنقطة الثالثة هي التزام كل المجتمعين بتأمين النصاب خلال جلسة الانتخاب. 
وطرح النائب فيصل كرامي والتكتل عدة تساؤلات لاسيما من ناحية شكل الاجتماع المصغر ، اي من سيديره وعلى اي اساس ،توقيته، الاسم، المواصفات والالتزام بالنصاب
وخلص تكتل التوافق الوطني الى البحث في كل هذه الامور ومن ثم اعطاء جواب لتكتل الاعتدال الوطني
هذا ما ناقشه تكتل الإعتدال مع كتلة التوافق الوطني

محليات

كتلة الاعتدال

كتلة التوافق الوطني

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