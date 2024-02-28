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محليات

أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 28-2-2024

2024-02-28 | 01:14
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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 28-2-2024
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 28-2-2024

البناء:
- خفايا: يتحدث ناشطون أميركيون عن كرة ثلج تكبر كل ساعة أطلقها إشعال الطيار الحربي الأميركي أرون بوشنل لنفسه إعلاناً لرفضه مشاركة أميركا في حرب الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. ويقول الناشطون إن الحشود التي تتدفق للمشاركة في إلقاء التحية على روح الطيار ومضامين الكلمات التي تلقى تؤشر إلى ولادة تيار وازن سوف يكون له حضوره المؤثر في المسار الانتخابي على قاعدة الانحياز إلى جانب المرشح الذي يلتزم بوقف المذبحة الإسرائيلية في غزة، مستخدماً وقف المعونات المالية والتسليحية والامتناع عن الحماية القانونية والدبلوماسية لـ”إسرائيل” كأسلحة لفرض هذا الموقف.

- كواليس: يجري التندر في الأوساط الأوروبية بخفة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وإطلاقه مواقف تسبب ورطة للدبلوماسية الفرنسية ثم التراجع عنها، كما حدث عندما زار بنيامين نتنياهو بعد طوفان الأقصى وأعلن الدعوة لحلف دوليّ لمحاربة حركة حماس وهو ما لم يسمع أحد شيئاً لاحقاً. واضطرت فرنسا الى تعديل درجة تضامنها مع «إسرائيل» تجاوباً مع حركة الشارع الفرنسي. ويأتي ما يؤكد خفة ماكرون وضعف ثقافته السياسية مع الكلام الداعي للسخرية الذي صدر عنه وفيه استعداد لإرسال قوات إلى أوكرانيا سارع كل قادة أوروبا للتبرؤ منه.
 
اللواء
- لغز: يخشى نواب في كتلة يمينية أن تجري ترتيبات تؤدي الى انتخاب مرشح «الممانعة» في نهاية الشوط الانتخابي!
- غمز: حسب مصادر المتقاعدين المدنيين فإن الحكومة أعطت العسكريين المتقاعدين من حصة المتقاعدين المدنيين المهدّدة حصتهم من التعويض المؤقت بالتراجع!
- همس: يؤكّد عائدون من دولة كبرى أن مزاج الأميركيين آخذ بالتبدُّل الواسع إزاء «قبول اليهود» ومأساة الفلسطينيين!

الجمهورية
- راهن مرجع سياسي أن يكون شهر رمضان شهر الهدنة والهدوء والبحث في تسويات.
- رئيس دولية عربية أدى دورًا مباشرًا في إزالة عقبات أساسية من أمام صفقة تبادل الأسرى والهدنة في غزة.
- اعتبر مسؤول في حزب بارز أن ترحيب بعض القوى بمبادرة تشاورية في استحقاق كبير هو للتهرب من تحمل مسؤولية التعطيل.

النهار
- عادت بورصة الأسماء الرئاسية إلى حركتها السابقة وأفيد أمس عن التداول باسم وزير سابق ورئيس سابق لأحد التجمعات المارونية تربطه علاقة طيبة بمعظم المكونات.
- أظهر تقرير أمني أن المكان المستهدف من الطيران الإسرائيلي بقاعًا كان حزب الله أخلاه في الليلة السابقة بعدما رصد حركة مسيرات قبل يومين.
- أحد المحافظين غرد أمس عن غارة على منطقة الهرمل ناقلًا الخبر عن مجموعات "واتساب" ولما تأكد من الخطأ الذي وقع فيه بعج 30 دقيقة أزال التغريدة من حسابه.

نداء الوطن
- يوجّه وزير خدماتي انتقادات لوزير يشغل حقيبة أمنية على خلفية التراخي وعدم التحرّك لقمع مخالفات تبلّغ عنها وزارته.
- تبلّغ أحد النواب المعارضين اعتراضات من كتلته لإدلائه بمواقف لا تمتّ بصلة للخط العام الذي تتبعه الكتلة وخصوصاً في المواضيع الاستراتيجية.
- بعد قضية الجمارك، علم أنّ وزارة خدماتية تعاني من نقص في أحد أجهزتها لم تستطع تعيين بدلاء بسبب عدم احترام المناصفة.
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 28-2-2024

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كهرباء لبنان: عملية تحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية مستمرة
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اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان إلحاقاً ببياناتها السابقة ولا سيما بتاريخ 30/11/2023، بأنها "تتابع عملية تحصيل قِيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية، ضمن إطار تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، حيث تشهد خضوع مخيمات جديدة لهذه العملية في كل أسبوع، وقد شملت مؤخراً مخيمات النازحين السوريين في مناطق مرجعيون، جب جنين، بعلبك، راس بعلبك، الهرمل، وحلبا".

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اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان إلحاقاً ببياناتها السابقة ولا سيما بتاريخ 30/11/2023، بأنها "تتابع عملية تحصيل قِيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية، ضمن إطار تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، حيث تشهد خضوع مخيمات جديدة لهذه العملية في كل أسبوع، وقد شملت مؤخراً مخيمات النازحين السوريين في مناطق مرجعيون، جب جنين، بعلبك، راس بعلبك، الهرمل، وحلبا".

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