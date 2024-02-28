هادي حبيش عن طرح تكتل الإعتدال: لم ترفض اي كتلة طرحنا ولكن ننتظر بعض الاجابات

هادي حبيش لـ #هنا_بيروت: الإيجابية بطرح تكتل الاعتدال الوطني هو الموقف الوطني الذي اتخذه التكتل منذ البداية وهو ما جعلنا نتواصل مع عدة جهات وأكثر من ثلثي مجلس النواب اعلن موافقته للطرح