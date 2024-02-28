الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

جرادي يدعو الى مقاضاة إسرائيل بعد لقائه وزير العدل

2024-02-28 | 11:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جرادي يدعو الى مقاضاة إسرائيل بعد لقائه وزير العدل
جرادي يدعو الى مقاضاة إسرائيل بعد لقائه وزير العدل

استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة النائب الياس جرادي، يرافقه المحاميان حسن بزي وهلا حمزة ومدير مكتبه نزار أمين، حيث جرى البحث في الخطوات التحضيرية التي تجري في إطار إقامة دعوى ضد إسرائيل بسبب الجرائم التي ترتكبها ضد الإنسانية وضد شعب لبنان وأرضه.

بعد الاجتماع، صرّح جرادي بالآتي: زيارتنا اليوم تأتي في إطار خطوة مع معالي وزير العدل، ناقشنا خلالها المبادئ العامة وأولها أن لا تكون العدالة وجهة نظر وكي لا نكون نحن في موقع "شيطان أخرس" لأن الصامت عن الحق هو شيطان أخرس، ولكي لا نكون آخر المنتمين الى نادي الإنسانية العالمي، وقد رأينا أن دولاً بعيدة في قارات أخرى أخذت مبادرة الدفاع عن الإنسانية بمعزل عن الاصطفاف العقائدي والجغرافي، فكيف بالحري ونحن الضحية؟ لذا يجب أن نكون مبادرين، إذ نحن لسنا فقط ضحية بل مصدر كل المبادىء الإنسانية والحقوق، وبالتالي لا يمكن أن نأخذ كشعبٍ وكدولة موقف المتفرّج على ما يجري على أرضنا في جنوب لبنان وبحق شعبنا.

وتابع: من هنا، تتمثّل الضرورة بمبادرة من قبل مجلس الوزراء ووزير العدل للسعي مع فئة من المجتمع المدني والحقوقي المتطوّع من أجل مقاضاة إسرائيل في كل المحافل القانونية الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية ومحاكم أخرى، إضافةً الى مجموعة شباب حقوقيين وغير حقوقيين أبدوا كل استعداد ليكونوا مبادرين متطوعين ويقوموا بالجزء الأكبر من هذه الأعباء، كما أننا نحن أيضاً بإمكاننا المساهمة بالعبء المادي كي لا يكون هناك أية حجج لدى الدولة حول عدم توفر الإمكانات المادية، وهذا طبعاً جواب معيب أمام هكذا جريمة، فنحن نعرف حجم تبذير الأموال وربما قد نسمع حجة عدم وجود أموال لهكذا قضية إنسانية محقة، أي حقوق الشعب اللبناني وحقوق الإنسانية جمعاء، ولكي لا نترك أي مجال لمثل هكذا حجج، فقد أشرنا الى إمكان وجود مساهمات من المجتمع المدني للدعم المادي لهذه القضية.

وختم بالقول: نحن نحثّ الحكومة اللبنانية لأخذ المبادرة والعمل مع مجموعة حقوقيين متطوعين للذهاب الى محكمة العدل الدولية لأن الدعوى يجب أن تصدر عن الدولة اللبنانية وكل المحاكم الدولية الأخرى، وأن يكون الإيعاز من الحكومة اللبنانية والحقوقيين المتطوعين لتقديم الدعاوى.

وردّاً على سؤال حول تصوّر معين للتقدم بالدعوى، أجاب جرادي: هناك تصور معين بالتأكيد سنُباشر به، وأنا أشكر في هذا السياق معالي وزير العدل على تجاوبه وتضامنه وتشجيعه، وهو ليس ببعيدٍ عن الحس الوطني والإنساني والحقوقي الذي يلتزم به.

جرادي يدعو الى مقاضاة إسرائيل بعد لقائه وزير العدل

محليات

الياس جرادي

هنري خوري

إسرائيل

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 28-2-2024
طيران الاحتلال يكثف غاراته على بلدات وقرى جنوبية ليلا

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024