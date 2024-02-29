الجمهورية: الخماسية تؤكد في العلن على توافق اللبنانيين على رئيس ولا فيتو على أي مرشح

تؤكّد مصادر موثوقة لصحيفة الجمهورية، فقد كان الرهان في الفترة الاخيرة على خرق رئاسي تحقّقه اللجنة الخماسية، فإذا بهذه اللجنة تصطدم بالاختلاف في ما بينها وعدم التقاء اعضائها على رأي واحد، وهذا معناه انّ «الخماسية»نعت مهمّتها، ووجّهت رسالة بالغة الصراحة والوضوح بأنّ الملف الرئاسي عاد الى الإقامة الطويلة في دائرة الاستعصاء.

