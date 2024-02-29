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محليات

بري للجمهورية: لا نريد الحرب!

2024-02-29 | 01:52
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بري للجمهورية: لا نريد الحرب!
بري للجمهورية: لا نريد الحرب!

اكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري للجمهورية، انّ "التطورات التي تتسارع في المنطقة وصولاً الى جنوب لبنان، ينبغي ان تكون محفّزاً للبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد".

وشدد على انّه "يؤيّد اي مسعى يؤسس الى توافق أو تفاهم على التعجيل بانتخاب رئيس الجمهوريّة، مؤكّداً استعداده، في حال التوافق على ذلك وبما يوفّر نصاب الثلثين، اي نصاب الانعقاد والانتخاب، للدعوة إلى جلسات انتخابية متتالية، حتى انتخاب رئيس".

ومن جهة ثانية، اكّد برّي "اننا لا نريد الحرب، وحزب الله ومنذ اليوم الأول لبدء المواجهات مع العدو، لم يخرج عن قواعد الاشتباك، حيث انّه لا يستهدف سوى المواقع العسكرية الاسرائيلية، فيما اسرائيل تكثف اعتداءاتها على المناطق اللبنانيّة واستهدافها المدنيين والمؤسسات المدنية وقطاعات الدفاع المدني والمسعفين، حتى انّها تغتال الأحراج بالقذائف الفوسفورية، ما يعكس نواياها العدوانيّة بتوسيع دائرة الحرب"، مشيراً الى "انّ اسرائيل بعدوانيتها هذه، لا تجرّ الحزب وحده الى الحرب، بل تجرّ كل لبنان الى موقع المقاومة والدفاع عن بلدنا".
بري للجمهورية: لا نريد الحرب!

محليات

نبيه بري

صحيفة الجمهورية

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Aljadeed
حزب الله: ‏استهدفنا انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالقذائف المدفعية وحققنا فيه إصابات ‏مباشرة
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