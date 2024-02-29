الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

البناء: لبنان لن يستسلم للشروط والمعادلة الاسرائيلية!

2024-02-29 | 01:59
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
البناء: لبنان لن يستسلم للشروط والمعادلة الاسرائيلية!
البناء: لبنان لن يستسلم للشروط والمعادلة الاسرائيلية!

نقل مصدر سياسي عن مسؤولين أميركيين لصحيفة البناء، أن "إسرائيل لا تريد توسيع الحرب بل تردّ على العمليات العسكرية التي يقوم بها حزب الله على مناطق الشمال، بهدف ردع الحزب واستعادة الأمن لإعادة المستوطنين، وأن الحل بالتزام الطرفين بالقرار 1701".

ولاحظ خبراء عسكريون أن "حزب الله رفع وتيرة عملياته العسكرية كماً ونوعاً وأهدافاً أمس الأول، والكشف عن جزء من أوراقه ومفاجآته، ما شكل رسالة أمنية بالنار للحكومة الإسرائيلية من مغبة توسيع الحرب على لبنان لاستغلال ربع الساعة الأخير قبل فرض الهدنة بقرار أميركي لضرورات وأسباب متعددة".

 ولفت الخبراء للبناء، بأن "الهجمة المرتدة الواسعة النطاق التي نفذها حزب الله لا سيما في عكا ونهاريا على أهداف مدنية وعسكرية حساسة وإسقاط المسيرة الاسرائيلية هرمس، شكلت أفضل ذريعة للعدو لشنّ عدوان واسع على لبنان، لكنه اكتفى بالرد عبر ضربات محدودة في القرى الحدودية، ما يؤكد أن العدو مردوع أمام معادلة الردع والقوة التي فرضتها المقاومة إضافة الى غياب الضوء الأخضر الخارجي والأميركي تحديداً بالحرب على لبنان".

وأوضحت مصادر مطلعة على المقترح الفرنسي للبناء، أن "جوهر المقترح الفرنسي هو تطبيق القرار 1701 ما يتناغم والمنطق الدولي من أجل المصلحة اللبنانية، وإبعاد حزب الله مسافة معينة عن الحدود والطلب من إسرائيل وقف انتهاكاتها"، لكن مصادر سياسية لفتت إلى أن "إسرائيل هي التي تحتل الأراضي اللبنانية ومن حق لبنان المطالبة بضمانات لوقف الاعتداء، وبالتالي الكرة في الملعب الإسرائيلي وليس فقط بالملعب اللبناني". 

وجزمت بأن "لبنان لن يستسلم للشروط والمعادلة الاسرائيلية، وعلى إسرائيل تطبيق القرار 1701 أولاً ثم يُطلب من لبنان ذلك".
 
البناء: لبنان لن يستسلم للشروط والمعادلة الاسرائيلية!

محليات

صحيفة البناء

لبنان

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
دعوة للموظفين الى استئناف عملهم اليوم
رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين سيمون أبو فاضل لـ #الجديد: لا حاجة لزيارة لودريان طالما أن التوازنات الداخلية مرتبطة بجبهة غزة ولا خلاف بين أطراف الخماسية

اقرأ ايضا في محليات

كنعان: سأتقدم بالقوانين المتصلة بطابع المختار والطوابع المالية في اليومين المقبلين آملاً تجاوب الكتل النيابية لإلزام "حكومة اللامسؤولية"بها
04:58

كنعان: سأتقدم بالقوانين المتصلة بطابع المختار والطوابع المالية في اليومين المقبلين آملاً تجاوب الكتل النيابية لإلزام "حكومة اللامسؤولية"بها

كتب النائب ابراهيم كنعان أن "ما تمّ إقراره امس للقطاع العام حوافز وليس زيادة رواتب كما اوحى فولكلور "حكومة اللامسؤولية" اي مساعدة لا تدخل في اساس الراتب وكنا قد أبقينا في لجنة المال مبلغ ٢٩ الف مليار ليرة في احتياطي الموازنة لهذه الحوافز".

04:58

كنعان: سأتقدم بالقوانين المتصلة بطابع المختار والطوابع المالية في اليومين المقبلين آملاً تجاوب الكتل النيابية لإلزام "حكومة اللامسؤولية"بها

كتب النائب ابراهيم كنعان أن "ما تمّ إقراره امس للقطاع العام حوافز وليس زيادة رواتب كما اوحى فولكلور "حكومة اللامسؤولية" اي مساعدة لا تدخل في اساس الراتب وكنا قد أبقينا في لجنة المال مبلغ ٢٩ الف مليار ليرة في احتياطي الموازنة لهذه الحوافز".

الراعي يدعو إلى تنفيذ اتفاق الطائف
04:35

الراعي يدعو إلى تنفيذ اتفاق الطائف


أشار البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، إلى أن "الانتماء إلى ​لبنان​ عبر المواطنة وليس عبر الدين، ولكن إذا راجعنا ​الدستور​ ليس هناك للدين أي دور في الحكم، فلبنان تعددي ضمن وحدة الوطن، وهنا يكمن جماله".

04:35

الراعي يدعو إلى تنفيذ اتفاق الطائف


أشار البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، إلى أن "الانتماء إلى ​لبنان​ عبر المواطنة وليس عبر الدين، ولكن إذا راجعنا ​الدستور​ ليس هناك للدين أي دور في الحكم، فلبنان تعددي ضمن وحدة الوطن، وهنا يكمن جماله".

فراس حمدان : ميقاتي يتعاطى بعقلية "تاجر"
Play
04:10
Play

فراس حمدان : ميقاتي يتعاطى بعقلية "تاجر"

فراس حمدان : ميقاتي يتعاطى بعقلية "تاجر"

04:10

فراس حمدان : ميقاتي يتعاطى بعقلية "تاجر"

فراس حمدان : ميقاتي يتعاطى بعقلية "تاجر"

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024