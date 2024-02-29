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محليات

معوض استقبل السفير السعودي وليد البخاري وعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة

2024-02-29 | 09:06
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معوض استقبل السفير السعودي وليد البخاري وعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة
معوض استقبل السفير السعودي وليد البخاري وعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة



زار سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري رئيس حركة الاستقلال النائب النائب ميشال معوض في دارته في بعبدا وقال معوض بعد اللقاء : استقبلتُ اليوم السفير  البخاري، وكان عرض لآخر التطورات، لاسيما الحرب الدائرة في غزة والتي باتت تتوسع في لبنان، وشدّدتُ على ضرورة حماية لبنان واللبنانيين من حرب شاملة قد تشكّل خطراً وجودياً علينا جميعاً. وفي هذا السياق أكدتُ أنّ لا حلّ مستدام قادر على تجنيب الشعب اللبناني المزيد من الانقسام والألم والذل والدم والدمار الّا بتطبيق جدي للقرار 1701 بكلّ بنوده ومندرجاته.
كما وتطرقنا في اللقاء الى الملف الرئاسي انطلاقاً من القناعة بأن الاستمرار في التعطيل له نتائج وخيمة على الجميع، فهذا الاستحقاق يجب ان يشكّل فرصة لاعادة الانتظام للمؤسسات بحيث يستعاد في لبنان مسار  بناء دولة القانون والمؤسسات والإصلاح والاستقرار. وأثنيتُ في هذا الإطار على الجهود التي تقوم بها مجموعة الدول الخمس، وخصوصاً  المملكة العربية السعودية، لانهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس يحظى بقبول اللبنانيين، ويعيد الاعتبار لسيادة الدولة وحكم القانون وهيبة المؤسسات، كما ولعلاقات لبنان العربية والدولية.
 
معوض استقبل السفير السعودي وليد البخاري وعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة

محليات

ميشال معوض

وليد البخاري

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