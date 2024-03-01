بالفيديو - وصول السفيرة الاميركية ليزا جونسون الى السراي الحكومي حيث من المقرر ان تلتقي و اعضاء اللجنة الخماسية ميقاتي بعد قليل

مراسلة "الجديد" وصول السفيرة الاميركية ليزا جونسون الى السرايا حيث ستلتقي و اعضاء اللجنة الخماسية ميقاتي بعد قليل pic.twitter.com/484ENCDbjo
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 1, 2024
مراسلة "الجديد" وصول السفيرة الاميركية ليزا جونسون الى السرايا حيث ستلتقي و اعضاء اللجنة الخماسية ميقاتي بعد قليل pic.twitter.com/484ENCDbjo
وزير الخارجية قال : "الفرنسيون طرحوا أفكارا جيدة ندرسها وسنرد عليها الأسبوع المقبل."
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب لـ"الجزيرة": مندوبون دوليون نقلوا لنا تهديد إسرائيل وردنا كان هو الانسحاب من أراضينا و أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي لحرب إقليمية