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محليات

بعد حادثة حي السلم .. "اليونيفيل" توضح ما جرى أمس مع آلية تابعة لها

2024-03-01 | 05:13
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بعد حادثة حي السلم .. &quot;اليونيفيل&quot; توضح ما جرى أمس مع آلية تابعة لها
بعد حادثة حي السلم .. "اليونيفيل" توضح ما جرى أمس مع آلية تابعة لها

"اليونيفيل" توضح ما جرى أمس مع آلية تابعة لها الليلة الماضية

أعلنت نائب مدير مكتب "اليونيفيل" الاعلامي كانديس ارديل أن "آلية تابعة لبعثة حفظ السلام كانت في رحلة لوجستية روتينية إلى بيروت الليلة الماضية انتهى بها الأمر أن وصلت الى طريق غير مخطط له".

وأضافت ارديل  في بيان: "تم إيقاف السيارة واحتجاز حفظة السلام من قبل أفراد محليين، وتم إطلاق سراحهم فيما بعد".

وتابعت : "إننا نؤكد أنه، بالإضافة إلى حرية الحركة داخل منطقة عمليات اليونيفيل، يتمتع حفظة السلام بالحرية والتفويض من الحكومة اللبنانية للتنقل في جميع أنحاء لبنان لأسباب إدارية ولوجستية. وحرية الحركة هذه ضرورية لتنفيذ القرار 1701".
 
 لمتابعة ما حصل امس : اضغط هنا
بعد حادثة حي السلم .. "اليونيفيل" توضح ما جرى أمس مع آلية تابعة لها

محليات

اليونيفيل

حي السلم

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