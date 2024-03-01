بو حبيب لـ"الجزيرة": أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي إلى حرب إقليمية

وزير الخارجية قال : "الفرنسيون طرحوا أفكارا جيدة ندرسها وسنرد عليها الأسبوع المقبل."

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب لقناة "الجزيرة" ان "أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي إلى حرب إقليمية".

وتابع: "مندوبون دوليون نقلوا لنا تهديد إسرائيل، وردّنا كان هو الانسحاب من أراضينا"، مضيفاً :"حزب الله والحوثيون أعلنوا أنهم سيوقفون الهجمات إذا أوقفت إسرائيل الحرب على غزة."

ولفت بو حبيب الى اننا "نريد سلاما على الحدود، ونحن مستعدون للحرب إذا فرضت علينا"، مضيفاً: "الحكومة تتشاور مع حزب الله، والتشاور ملزم ولا يعني وجود قرار نهائي."

واضاف: "نريد حلا كاملا مع إسرائيل على موضوع الحدود بيننا"، وتابع: "ما يهم إسرائيل عودة السكان إلى المناطق التي نزحوا منها في الشمال."

وقال: "الفرنسيون طرحوا أفكارا جيدة ندرسها وسنرد عليها الأسبوع المقبل."