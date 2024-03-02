ماذا في اسرار الصحف؟

النهار

تتخوف بعض الجهات الداخلية من أن ينعكس عدم إشراك حماس في الحكومة بسبب قرار دولي، على المخيمات الفلسطينية في الداخل اللبناني.

بدأت مؤسسات سياحية تدق ناقوس الخطر على خلفية التحذيرات والتهديدات ولهذه الغاية ثمة ترقّب للأسابيع المقبلة

تناقل سياسيون وديبلوماسيون صورة ورقة اقتراع ناخب لبناني في ميتشغن في أميركا كتب عليها اسم الشهيدة الطفلة أمل الدر

يقول وزير إن من أسباب عدم صدور مرسوم تفرغ الاساتذة في الجامعة اللبنانية هو السعي الى تعيين ثلاثة قياديين من حركة “أمل” لا يستوفون الشروط المطلوبة في وقت يتم فيه استبعاد اسماء شيعية تستحق التفرغ وهي تدرس في الجامعة منذ سنوات عدة .

لا تزال الكسارات في غير منطقة وخصوصاً في البقاع تعمل من دون أي رقابة وعلى مرأى من الأجهزة الأمنية رغم قيام وزارة البيئة والجهات القضائية بالواجبات المطلوبة منها.

لاقت محاضرة أكاديمي ووزير سابق في منتدى بيروتي تناول فيها الاوضاع في غزة واحوال القضية الفلسطينية ومستقبلها استحساناً عند المشاركين.

يقدم ضباط وعسكريون على الاسراع في تقديم استقالاتهم قبل موعد احالتهم على التقاعد جراء تراجع قيمة رواتبهم وتعويضاتهم. ويفتشون عن اعمال في مهمات امنية لدى منظمات دولية في بيروت والمناطق.

نداء الوطن

كشفت مصادر دبلوماسية أنّ مسؤولين قطريين يلعبون دوراً من أجل إخراج لبنان من أزمة الشغور الرئاسي، أبلغوا جهات أوروبية أنّ الدوحة تسعى إلى مساعدة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على إزالة العقوبات الأميركية عنه في واشنطن، مقابل أن لا يشارك في أي عرقلة لانتخاب رئيس للجمهورية ويلعب دوراً ايجابياً في هذا الصدد.

لوحظ أنّ النائب فريد الخازن لم يشارك في الاجتماع المشترك بين «تكتل الاعتدال الوطني» و»التكتل الوطني المستقل».

لم تصدر منذ أكثر من عام ونصف العام، قرارات أو أحكام من القضاء أو الهيئات الرقابية تتعلق بما ذكر عن مخالفات وزير الزراعة عباس الحاج حسن لصرفه أموالاً موهوبة من منظمات دولية لشراء أصناف من بذار القمح متخطياً مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وتوصياتها وصلاحياتها. وعزت مصادر معنية أسباب تسريبات الوزير اليومية عن نتائج فحوصات مختبرات مصلحة الابحاث، لكون الأخيرة لا تعمل غب الطلب عنده.

الجمهورية

يؤكد مسؤول غير سياسي انه لن يتراجع عن أي إجراء اتخذه في مؤسسته ولن يقبل بازدواجية معايير يمكن ان تتخذها الحكومة او اي جهة رسمية او معنية أخرى.

ذكر مرجع مسؤول انه لمس من مجموعة ديبلوماسية التقاها ّ انّها مصمّمة على ان يتم إنجاز استحقاق حساس في اقرب وقت ممكن.

توقع مسؤول كبير ان يشهد لبنان حركة ديبلوماسية خارجية كبيرة خلال الشهر الجاري

اللواء

ألقيت المسؤولية على G.P.S، لدى ضياع المجموعة الدولية التي دخلت بالخطأ الى حيّ السلم بالضاحية الجنوبية!

تجري مفاوضات مضنية مع موظفي المالية للعودة الى العمل، من أجل انجاز جداول الرواتب، لكن هؤلاء يصرون على مبالغ اضافية وعدوا بها خارج ما أقر في مجلس الوزراء.

انشغلت أوساط لبنانية وإقليمية بالبحث عن خلفيات تناوب كتّاب اميركيين مرموقين بتحديد مواعيد بعيدة لحرب اسرائيلية، وصفها أحدهم «بالحتمية» ضد الجنوب!

الأنباء

بعض التصريحات الرسمية تبدو غير مسؤولة لا في توقيتها ولا المكان الذي تُطلق منه.

موقف غير مبرّر ألحق الضرر بشريحة كبيرة من اللبنانيين وإن كان بدوافع مطلبية.