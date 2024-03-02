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محليات

أكثر من 400 مبنى مهدّدة بالانهيار في برج حمود

2024-03-02 | 02:10
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أكثر من 400 مبنى مهدّدة بالانهيار في برج حمود
أكثر من 400 مبنى مهدّدة بالانهيار في برج حمود

أشار رئيس شبكة سلامة المباني المهندس يوسف فوزي عزام إلى ان "شبكة سلامة المباني اشارت سابقا الى وجود على ما يزيد عن ٤٠٠ مبنى في نطاق برج حمود تحتاج الى الكشف الفوري وذلك وفق استبيان قامت به الشبكة سابقا من خلال برنامج GIS لتنظيم المدن".

وقال عزام في بيان: "على البلدية القيام بالمسح الفوري للكشف على هذه الابنية، علماً ان العدد قد يكون أكثر من ذلك بكثير، ومن الطبيعي ان تتزايد حالات المباني المهددة لاسيما في المناطق العشوائية والذي كنا حذرنا منه سابقا".

وأضاف: "ان التغيير المناخي الذي شهدناه في لبنان مؤخراً عبر غزارة الامطار في وقت زمني قصير أدى الى تدفق مياه الامطار بكميات كبيرة في طبقات water table  والذي يفسر علمياً السبب وراء ازدياد حالات المباني المهددة".

وتابع عزام : "نقوم حاليا بدراسة تأثير تدفق المياه وتأثيرها على الطبقات التي شيدت عليها المدن في جامعة JMU في الولايات المتحدة الاميركية والتي أظهرت ترابطًا وثيقاً بالخلل الانشائي لاسيما في الابنية القديمة والعشوائيات المنتشرة حول المدن الرئيسية".

وختم: "في حال استدامة هذا الواقع المناخي يتوجب على الحكومة اللبنانية لاسيما وزارة الطاقة بالشروع في سياسات مائية تعتمد على الحد من تدفق المياه نحو المدن الساحلية كبناء السدود المدروسة والبحيرات الاصطناعية".

أكثر من 400 مبنى مهدّدة بالانهيار في برج حمود

محليات

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