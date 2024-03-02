قبيسي: على الحكومة القيام بواجبها الوطني تجاه أهل الجنوب

وقال في احتفال تأبيني في بلدة ميفدون الجنوبية: "ان اهلنا في الجنوب يمتلكون من العزيمة والارادة والايمان ما يقدم حتمية النصر لهذا الجبل الاشم، فالحق لن يضيع ولن نسكت لعدو ابدا ولن نتخاذل ابدا فالدفاع عن ارضنا هي قضية رسمها لنا الامام السيد موسى الصدر حتى يتحقق النصر وسيتحقق لانه قال إن شرف القدس لا يتحرر الا على ايدي المؤمنين الشرفاء. هكذا تعلمنا وهكذا يسير مجاهدونا من كل الاحزاب الوطنية المقاومة التي تقارع العدو".

أضاف: "نعم نحن نمتلك من الوعي اكثر بكثير من دول تنازلت وترجلت عن صهوة جوادها في مقارعة العدو الصهيوني. يجب ان تبقى هذه الثقافة دائمة حتى لا يصبح العدو صديقا والصديق عدوا، فإسرائيل دولة معتدية والمهم ان نمتلك جميعا من الوعي ما يؤهلنا للاستمرار في هذا الصراع حتى نحقق النصر الكامل على هذا المحتل، وفي بلدنا لبنان هناك جزء من هذا الضياع المعمم في منطقتنا. هذا الضياع الذي يجعل الدولة بعيدة عن هموم المواطن ومعاناته".

وتابع: "على الدولة مسؤوليات كبيرة وخاصة في حالة البلد هذه الايام في الجنوب وحالة النازحين من اهلنا الذين تركوا بلداتهم على طول الشريط مع فلسطين المحتلة جراء الاعتدءات الصهيونية، فالحكومة ولو كانت مستقيلة عليها واجبات تجاه هؤلاء وللاسف بعد خمسة اشهر من المعاناة دولتنا لم تضع خطة للوقوف الى جانبهم ومؤازرتهم ودعمهم. هؤلاء الاهالي الذين يحملون عنوان الشرف والعزة والكرامة بمواجهة العدو الصهيوني وليس من اليوم بل منذ مجزرة العام ٤٩ والجنوب وقرى المواجهة تضحي. هم قدموا التضحيات منذ احتلال اسرائيل لفلسطين، هؤلاء المجاهدون متروكون، لا يسأل عنهم من قوى حكومية رسمية".

وسأل: "ألا توجد مسؤولية حقيقية على الحكومة؟ ألا يجب على حكومتنا أن تهتم بحياتهم وطبابتهم ومسنادتهم؟ الناس منذ خمسة اشهر بلا عمل وهي في معاناة دائمة وهنا اقول، المسؤولية الكبيرة على حكومتنا. عليها ان تقوم بواجبها الوطني تجاه اهلنا الشرفاء وتمد لهم يد العون. ما تقوم به حكومتنا اليوم شبيه بضياع السياسة اللبنانية".

وختم: "على الدولة أن تبني استراتيجية حقيقية وبالتالي تؤمن المصادر المالية وتدعم المواطن والموظف، فلا يمكن أن يتعطل كل شي بهذا الشكل. فلتبدأ المعالجة بانتخاب رئيس للجمهورية يجمع اللبنانيين، وتشكيل حكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه المواطن وحماية الوطن وسيادته وكرامته".