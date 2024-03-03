"النهار" : هوكستين يصل بيروت غداً

افادت المعلومات أن الموفد الأميركي كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون أمن الطاقة آموس هوكستين سيصل إلي بيروت غداً الاثنين، وفق ما اشارت صحيفة "النهار".

ولفتت الصحيفة الى ان الزيارة تأتي استئنافا لمهمته المتصلة بتبريد الوضع عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة تمهيداً لإطلاق مفاوضات غير مباشرة يتولاها بين لبنان و"إسرائيل" حول ترسيم الحدود البرية أو "تثبيتها" وفق التسمية الرسمية اللبنانية.

ومع أن العودة المحتملة لهوكستين لم تتوافر حولها بعد معلومات تفصيلية عما يمكن أن يحمل خلالها من أفكار واقتراحات وتوجهات، اشارت الصحيفة الى ان "التقديرات الأولية تتجه إلى اعتبار عودة الموفد الأميركي مؤشراً لارتفاع منسوب خطر انفجار حرب واسعة في لبنان طالما حذر منها الأميركيون وتمسكوا برفض انزلاق لبنان أو دفعه إليها."