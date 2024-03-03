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محليات

عودة: هل يجوز لفئة أن تقرر عن الجميع وتتفرد بقرارات لم يتوافق عليها جميع اللبنانيين ولا تناسب مصلحتهم؟

2024-03-03 | 05:59
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عودة: هل يجوز لفئة أن تقرر عن الجميع وتتفرد بقرارات لم يتوافق عليها جميع اللبنانيين ولا تناسب مصلحتهم؟
عودة: هل يجوز لفئة أن تقرر عن الجميع وتتفرد بقرارات لم يتوافق عليها جميع اللبنانيين ولا تناسب مصلحتهم؟

اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة ان " التأخر في انتخاب الرئيس أو تعطيل الإنتخاب هو عمل مدان لأنه يمنع الإنقاذ"

قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة خلال ترؤسه عظة الاحد : "ليتنا جميعا ندرك أهمية وطننا وضرورة الحفاظ عليه. لبنان بحاجة إلى اتحاد جميع المسؤولين والزعماء وكل أبنائه حول مصلحته التي هي مصلحة الجميع. إنه بحاجة إلى تضافر الجهود من أجل إنقاذه، وأول عمل على المسؤولين القيام به هو انتخاب رئيس يقود عملية الإنقاذ".

واضاف: "إن التأخر في انتخاب الرئيس أو تعطيل الإنتخاب هو عمل مدان لأنه يمنع الإنقاذ، ويساهم في القضاء على ما تبقى من مقومات البلد ومن تبقى من أبنائه المتشبثين به."

وتابع: "هنا لا بد من الإشارة إلى خطورة اتساع الحرب على لبنان. كلنا نعرف أننا أمام عدو شرس مجرم لا يردعه ضمير ولا إنسانية، فهل نضع أنفسنا في فم التنين؟ إذا كنا نعرف أن لبناننا لا يحتمل نتائج وحشية هذا العدو، وقد شهدنا ما حل بغزة مما أدمى القلوب، أليس من الحكمة منع انزلاق لبنان إلى ما يشبه ما حل هناك؟ «كل شيء مباح لي ولكن ليس كل شيء يوافق» يقول بولس الرسول."

وقال عودة: "فكروا بمصلحة لبنان وببقائه. مصلحة لبنان وأبنائه تعلو على كل المصالح. فهل يجوز لفئة من اللبنانيين أن تقرر عن الجميع وتتفرد باتخاذ قرارات لم يتوافق عليها جميع اللبنانيين، ولا تناسب مصلحتهم؟ وهل تقبل هذه الفئة أن تبادر فئة أخرى من الشعب إلى اتخاذ مواقف أو القيام بأعمال تزج الجميع في أتون صراعات يدفع الجميع ثمنها؟ أين الدولة من كل هذا؟ على جميع اللبنانيين التأمل مليا في الوضع الذي وصلنا إليه والعودة سريعا إلى كنف لبنان كما عاد الإبن الضال إلى حضن أبيه، والعمل الحثيث على إنقاذه كي لا نبكي بلدا وهبنا إياه الله ولم نحافظ عليه، بل عبثنا به ومزقناه كما يمزق الطفل لعبته، عن جهل."

عودة: هل يجوز لفئة أن تقرر عن الجميع وتتفرد بقرارات لم يتوافق عليها جميع اللبنانيين ولا تناسب مصلحتهم؟

محليات

المطران عوة

عظة الاحد

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الجيش ينفذ عمليات دهم في منطقة الشراونة وبلدتي النورا وحكر جنين – عكار
08:05

الجيش ينفذ عمليات دهم في منطقة الشراونة وبلدتي النورا وحكر جنين – عكار

اعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه، في بيان انه "بتاريخ 2 / 3 / 2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشراونة - بعلبك، منزل المطلوب (ح.ر.ج.) دون العثور عليه، كما دهمت عددًا من المنازل بحثًا عنه حيث ضبطت داخل منزل اللبناني (ح.ن.) حوالى طنًا من حبوب الكبتاغون وكمية كبيرة من مادة الامفيتامين المستعملة لتصنيع الحبوب، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر".

08:05

الجيش ينفذ عمليات دهم في منطقة الشراونة وبلدتي النورا وحكر جنين – عكار

اعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه، في بيان انه "بتاريخ 2 / 3 / 2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشراونة - بعلبك، منزل المطلوب (ح.ر.ج.) دون العثور عليه، كما دهمت عددًا من المنازل بحثًا عنه حيث ضبطت داخل منزل اللبناني (ح.ن.) حوالى طنًا من حبوب الكبتاغون وكمية كبيرة من مادة الامفيتامين المستعملة لتصنيع الحبوب، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر".

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