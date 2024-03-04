هوكستين يبدأ اليوم زيارته للبنان بلقاء يجمعه بعد قليل بالرئيس بري ... لمتابعة الاجواء من عين التينة:

مراسلة الجديد: الموفد الاميركي اموس هوكستين يلتقي في هذه الاثناء النواب سامي الجميل والياس حنكش وجورج عدوان وجورج عقيص وميشال معوض في مجلس النواب

مراسلة الجديد: الموفد الاميركي اموس هوكستين يلتقي في هذه الاثناء النواب سامي الجميل والياس حنكش وجورج عدوان وجورج عقيص وميشال معوض في مجلس النواب