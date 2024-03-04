هوكستين : الولايات المتحدة تعمل من أجل التوصل لهدنة ووقف اطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن

المندوب الروسي في مجلس الأمن خلال جلسة بشأن التطورات في #غزة: الوضع في غزة مزرٍ و الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تعارض وقف النار بالقطاع وهجمات "7 أكتوبر "نتيجة لعدم التعامل مع التطلعات الوطنية الفلسطينية