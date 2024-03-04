هوكستين من عين التينة: أيّ هدنة في غزّة لن تمتد بالضرورة إلى لبنان

قال كبير مستشاري الرّئيس الأميركي آموس هوكستين بعد لقائه رئيس مجلس النّواب نبيه بري في عين التينة: "أنا هنا لدعم الحل الدّبلوماسي لإنهاء التّصعيد على الحدود الجنوبيّة، بما يسمح للبنانيّين بالعودة إلى منازلهم، وكذلك الأمر بالنّسبة للإسرائيليّين".

وأكّد هوكستين أنّ "التّصعيد لن يفيد أيًّا من الجانبَين الإسرائيلي واللّبناني، ولا يوجد شيء اسمه حرب محدودة، والولايات المتحدة الأميركية تؤمن بأنّ الحلّ الدّبلوماسي هو الأفضل ويحقّ للجميع العيش بسلام".

وأشار هوكستين الى ان "اي هدنة في غزة لن تمتد بالضرورة تلقائيا للبنان"، لافتاً إلى أنّ "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حكومة لبنان لإنهاء العنف الذي بدأ في 8 أكتوبر. وهي تعمل من أجل التوصل لهدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن ".

وقال : "نعمل مع شركاء دوليين لتأمين حل سلمي في لبنان"، معتبراً ان "التصعيد أمر خطير ولا شيء إسمه حرب محدودة".