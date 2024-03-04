الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
7
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
10:26
العثور على سيارة فيراري شهيرة اختفت قبل 30 عاماً.. وهذا ما حصل!
06:24
اليكم خطة "30 30 30" لتخفيف الوزن.. ما هي قواعدها؟
05:29
نجمة باكستانية تنهال بالصفعات على مذيع على الهواء مباشرة.. والسبب؟
05:11
بالفيديو- حصانان طليقان يوقفان حركة المرور على اوتوستراد سريع
02:52
قضية "طالبة العريش" تتفاعل .. توقيف متهمين والنيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة
محليات
معلومات الجديد: يلتقي نواب المعارضة الموفد الأميركي آموس هوكستين في مجلس النواب عند السادسة مساءً
2024-03-04 | 09:36
A-
A+
معلومات الجديد: يلتقي نواب المعارضة الموفد الأميركي آموس هوكستين في مجلس النواب عند السادسة مساءً
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: الموفد الاميركي آموس هوكستين سيلتقي قبل مغادرته لبنان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في صالون الشرف في مطار بيروت
مراسلة الجديد: الموفد الاميركي اموس هوكستين يلتقي في هذه الاثناء النواب سامي الجميل والياس حنكش وجورج عدوان وجورج عقيص وميشال معوض في مجلس النواب
مراسلة "الجديد": وصول الموفد الاميركي آموس هوكستين الى عين التينه للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
معلومات الجديد: يلتقي نواب المعارضة الموفد الأميركي آموس هوكستين في مجلس النواب عند السادسة مساءً
محليات
الجديد:
يلتقي
المعارضة
الموفد
الأميركي
هوكستين
النواب
السادسة
مساءً
العودة الى الأعلى
ماذا في اسرار الصحف؟
القناة 14 الإسرائيلية: استقالة مسؤولين كبار في وحدة المعلومات بالجيش
اقرأ ايضا في محليات
13:41
مراسل الجديد: الطيران المعادي شن غارتين استهدفتا بلدتي بنت جبيل والسلطانية
13:41
مراسل الجديد: الطيران المعادي شن غارتين استهدفتا بلدتي بنت جبيل والسلطانية
12:55
الهيئة الصحية الإسلامية : استشهاد 3 من مسعفينا في غارة إسرائيلية على مركز الدفاع المدني في العديسة
12:55
الهيئة الصحية الإسلامية : استشهاد 3 من مسعفينا في غارة إسرائيلية على مركز الدفاع المدني في العديسة
12:52
مصادر الجديد: هوكستين طرح خلال لقاءاته الرسمية توحيد الرؤية لتطبيق الـ1701 وتثبيت النقاط السبع على الخط الازرق حاليا ليعاد لاحقا البحث في النقاط الاخرى العالقة من نقطة الـ "B1" في الناقورة الى الغجر
12:52
مصادر الجديد: هوكستين طرح خلال لقاءاته الرسمية توحيد الرؤية لتطبيق الـ1701 وتثبيت النقاط السبع على الخط الازرق حاليا ليعاد لاحقا البحث في النقاط الاخرى العالقة من نقطة الـ "B1" في الناقورة الى الغجر
يحدث الآن
محليات
13:41
مراسل الجديد: الطيران المعادي شن غارتين استهدفتا بلدتي بنت جبيل والسلطانية
عربي و دولي
13:28
العربية: إسرائيل تعلن استدعاء سفيرها لدى الأمم المتحدة
نشرات الطقس
13:21
النشرة الجوية 04-03-2024
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
06:24
اليكم خطة "30 30 30" لتخفيف الوزن.. ما هي قواعدها؟
2024-01-05
هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها بعد أيام من طلاقها.. هكذا بدت
2024-03-03
مقدمة النشرة المسائية 03-03-2024
06:35
ابن حلمي بكر يرد على انباء خلافه مع والده قبل وفاته
2024-02-28
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارتين على احد المنازل في بلدة صديقين وفرق الإسعاف توجهت إلى المكان
2024-01-30
مراسل #الجديد : الطيران الحربي المعادي شن غارتين على الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام
بالفيديو
بالفيديو
13:21
النشرة الجوية 04-03-2024
13:19
مقدمة النشرة المسائية 04-03-2024
08:33
هوكستين من عين التينة: أيّ هدنة في غزّة لن تمتد بالضرورة إلى لبنان
07:51
تصريح الموفد الاميركي آموس هوكستين بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة
07:41
مراسل #الجديد يواكب لقاء وفد تكتل الاعتدال الوطني بكتلة الوفاء للمقاومة في حارة حريك
07:35
مراسلة الجديد تتابع الاجواء من عين التينة حيث يلتقي هوكستين الرئيس نبيه بري
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
02:37
تناوبوا على اغتصاب امرأة لساعتين وأبرحوا زوجها ضربا.. والشرطة تعتقل ثلاثة متهمين
منوعات
02:37
تناوبوا على اغتصاب امرأة لساعتين وأبرحوا زوجها ضربا.. والشرطة تعتقل ثلاثة متهمين
محليات
15:04
ليل متوتر جنوباً... غارات بالصواريخ استهدفت هذه البلدات وحزب الله يرد!
محليات
15:04
ليل متوتر جنوباً... غارات بالصواريخ استهدفت هذه البلدات وحزب الله يرد!
منوعات
02:17
الطائرة الماليزية المفقودة الى الواجهة مجدداً .. أدلة جديدة قد تفك لغزها
منوعات
02:17
الطائرة الماليزية المفقودة الى الواجهة مجدداً .. أدلة جديدة قد تفك لغزها
محليات
01:28
حزب الله يعلن احباط محاولتي تسلل للعدو عبر الحدود ليلاً
محليات
01:28
حزب الله يعلن احباط محاولتي تسلل للعدو عبر الحدود ليلاً
محليات
18:10
القناة 14 الإسرائيلية: استقالة مسؤولين كبار في وحدة المعلومات بالجيش
محليات
18:10
القناة 14 الإسرائيلية: استقالة مسؤولين كبار في وحدة المعلومات بالجيش
محليات
06:27
بالفيديو - آثار الدمار جراء الغارة الجوية التي شنها العدو الاسرائيلي على منزل في بلدة شيحين اليوم
محليات
06:27
بالفيديو - آثار الدمار جراء الغارة الجوية التي شنها العدو الاسرائيلي على منزل في بلدة شيحين اليوم
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024