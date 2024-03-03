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القناة 14 الإسرائيلية: استقالة مسؤولين كبار في وحدة المعلومات بالجيش
2024-03-03 | 18:10
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القناة 14 الإسرائيلية: استقالة مسؤولين كبار في وحدة المعلومات بالجيش
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القناة 14 الإسرائيلية: استقالة مسؤولين كبار في وحدة المعلومات بالجيش
محليات
الإسرائيلية:
استقالة
مسؤولين
المعلومات
بالجيش
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اصابة 4 اشخاص جراء حريق داخل منزل في قرصيتا- الضنية
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