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محليات

جولة لابراهيم على المرجعيات الروحية في سيدني

2024-03-04 | 09:19
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جولة لابراهيم على المرجعيات الروحية في سيدني
جولة لابراهيم على المرجعيات الروحية في سيدني

جال اللواء عباس إبراهيم اليوم على عدد من القيادات الروحية وممثلي الطوائف اللبنانية في أستراليا ، فالتقى على التوالي ممثل دار الفتوى الشيخ مالك زيدان ، وإمام مسجد آلرحمن الشيخ يوسف نبها ، و السيّد جعفر المسكي، وراعي الابرشية المارونية المطران أنطوان شربل طربيه

 والتقى اللواء عباس عباس الشيخ مالك زيدان في مسجد خالد بن الوليد في حضور الشيخ حسن زيدان ورئيس جمعية الوحدة العربية عبدالله الشامي ونسيب المفتي دريان فؤاد دريان وعضو المجلس البلدي جورج زخيا ومدير مكتب "الوكالة الوطنية للإعلام" في اوستراليا الزميل سايد مخايل والناشط في حزب الاحرار الاوسترالي فؤاد الأشوح ورجال  الأعمال قيصر وجورج وميشال سركيس

 كما زار  اللواء ابراهيم والوفد المرافق الشيخ يوسف نبها إمام مسجد آلرحمن في حضور السيّد جعفر المسكي والدكتور عماد برّو، ومحمود مهنا بالإضافة إلى راعي الابرشية المارونية المطران أنطوان شربل طربيه في مكتبه في هاريس بارك -سيدني - في حضور النائب الابرشي المونسينيور مارسيلينو يوسف و رئيس تحرير النهار الاسترالية الزميل انور حرب.

 وشدد اللواء عباس خلال لقاءاته على "اهمية دور الاغتراب في دعم لبنان وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة منوهاً بدور الجالية اللبنانية في استراليا في دعم اهلهم في لبنان "

 واطلع القيادات الروحية على آخر التطورات في لبنان والظروف التي تمنع انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت الحالي ، كما استمع إلى هموم وشجون الجالية التي نقلها اليه رؤساء وممثلي الطوائف الروحية .

 

جولة لابراهيم على المرجعيات الروحية في سيدني

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