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محليات

الهيئة الصحية الإسلامية : استشهاد 3 من مسعفينا في غارة إسرائيلية على مركز الدفاع المدني في العديسة

2024-03-04 | 12:55
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الهيئة الصحية الإسلامية : استشهاد 3 من مسعفينا في غارة إسرائيلية على مركز الدفاع المدني في العديسة
الهيئة الصحية الإسلامية : استشهاد 3 من مسعفينا في غارة إسرائيلية على مركز الدفاع المدني في العديسة



بيان صادر عن غرفة عمليات الدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية
 
 ينعى الدفاع المدني - الهيئة، ثلاثة شهداء متطوعين ارتقوا جراء اعتداء صهيونيٍ مباشر على مركزٍ اسعافي في العديسة الجنوبية 

بسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ. 

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز، تزّف المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة ثلّة من عناصرِها الذين ارتقوا بعدوانٍ صهيوني مباشر استهدف مركز الدفاع المدني في بلدة العديسة الجنوبية بعد ظهر اليوم الاثنين ٤ آذار/ مارس ٢٠٢٤. والشهداء هم: 

الشهيد المُسعف حسين محمد ابراهيم من بلدة العديسة - جنوب لبنان، مواليد 1970.

الشهيد المُسعف علي حسن سويدان من بلدة عدشيت القصير - جنوب لبنان، مواليد 1962.

الشهيد المُسعف عباس أحمد حجيج من بلدة عدشيت القصير - جنوب لبنان، مواليد 1993.

وقد ارتقى الشهداء الثلاثة بغارةٍ اسرائيليةٍ مباشرة على مركز الدفاع المدني- الهيئة في العديسة، تقصّد خلالها العدو ايقاع أكبر قدرٍ من الخسائر، في اعتداء هو الثالث من نوعه على مراكز الدفاع المدني خلال هذه الحرب، رغم كل المواثيق الدولية التي ترعى حماية الفرق الطبية والاسعافية حتى خلال الحروب.


الهيئة الصحية الإسلامية : استشهاد 3 من مسعفينا في غارة إسرائيلية على مركز الدفاع المدني في العديسة

محليات

الهيئة الصحية

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