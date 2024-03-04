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إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات بالجليل الغربي
2024-03-04 | 15:00
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إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات بالجليل الغربي
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