النهار: ايجابية خيّمت على لقاء بري وهوكشتاين

واكد هوكشتاين في معرض حديثه بان الحرب في غزة اخذت تشكل عبئا على الادارة الاميركية.وتحدث عن امور قد تساعد على التوصل الى هدنة في شهر رمضان المقبل. ولم يخف ضرورة تمدد هذه الهدنة الى جنوب لبنان، وسأل هوكشتاين بري عن امكان تطبيق هذا الامر "اذا كان محل التزام من اصحاب الرؤوس الحامية". وما قصده في عبارته الاخيرة "حزب الله" من دون ان يسميه.كذلك سأل هوكشتاين بري: "اذا كان لبنان قادرا على الالتزام بالقرار 1701؟، فاجاب بري "نعم نلتزم هذا القرار الاممي شرط ان يكون من الجانبين".وأشارت معلومات ان "هوكشتاين لم ينقل ورقة خطية باقتراحاته بل اثار أفكارا قديمة وجديدة خضعت للتطوير وتتضمن العمل على وقف العمليات العسكرية، وإعادة السكان المهجرين على جانبي الحدود، ووقف الأنشطة العسكرية جنوب نهر الليطاني بما يقود الى البحث لاحقاً في اتفاق شامل للوضع الحدودي، انطلاقاً من نقطة b1 إلى مزارع شبعا، وإذ فهم من تلميحاته امام من التقاهم انه سمع في إسرائيل التي زارها قبل لبنان مواقف متشددة تنذر باتساع الحرب، شدد على استمرار الضغوط الأميركية لمنع تصعيد الأمور، مشيراً إلى أنه حريص على النجاح في مهتمه للوصول إلى حل سياسي وديبلوماسي وفق القرار 1701. اما الملف الرئاسي فأكدت المعلومات انه جرى التطرق اليه بصورة عرضية وليس بشكل مركز".