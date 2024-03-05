الاخبار: وزير الخارجية مستاء من استبعاده من جدول لقاءات هوكشتاين

كتبت صحيفة الاخبار بأنه "كان لافتاً أمس استبعاد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب عن جدول لقاءات المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين".

وعلمت الاخبار، أن "هذا الأمر أثار استياء بوحبيب، الذي اعتبر الأمر انتقاصاً له وللدولة اللبنانية، إذ لا يُعقل أن يلتقي الزائر الأميركي نواباً من المعارضة وعدداً من الشخصيات ويستثني وزارة الخارجية من جولته"، بينما رأت مصادر سياسية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتحمل جزءاً من المسؤولية، إذ كان بإمكانه دعوة بوحبيب للانضمام الى اللقاء الذي جمعه بهوكشتاين".