جنبلاط : إذا كانت هاريس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة فلماذا لا يفعل هوكشتاين نفس الشيء كما هو الحال بالنسبة للبنان؟

جنبلاط : إذا كانت هاريس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة فلماذا لا يفعل وكشتاين نفس الشيء كما هو الحال بالنسبة للبنان