جنبلاط : إذا كانت هاريس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة فلماذا لا يفعل هوكشتاين نفس الشيء كما هو الحال بالنسبة للبنان؟
جنبلاط : إذا كانت هاريس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة فلماذا لا يفعل وكشتاين نفس الشيء كما هو الحال بالنسبة للبنان
كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر منصة "إكس": "إذا كانت نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، فلماذا لا يفعل المبعوث الخاص للرئيس بايدن السيد هاموس هوكشتاين نفس الشيء كما هو الحال بالنسبة للبنان. ويمكن مناقشة 1701 بطريقة شاملة لاحقًا"