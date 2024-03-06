مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية انور عبد الهادي لـ #الجديد: المرحلة السابقة بالانقسام كانت كارثية على الشعب الفلسطيني وعلى حماس اذا كانت تريد مصلحة الشعب أن تُنهي هذا الإنقسام