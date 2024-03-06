أسامة حمدان لـ #الجديد: الموقف الأميركي يجاري الإسرائيلي وآن الأوان ان نقرر ما نريده بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وعدم الاعتراف بالشرعية الإسرائيلية على اي أرض من الأراضي الفلسطينية