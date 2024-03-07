الاخبار: الدول الغربية تبلغت من "إسرائيل" تحديدها مهلة حتى 15 آذار موعداً للوصول إلى تسوية سياسية مع لبنان

علمت صحيفة الاخبار، من مصادر دبلوماسية غربية أن "المسار السياسي غير كافٍ للاطمئنان، رغم إصرار الجانب الأميركي على صياغة الأحرف الأولى من الاتفاق بين بيروت وتل أبيب، والذي يتمحور حول تثبيت وقف إطلاق النار وبتّ الخلاف على النقاط المتنازع عليها وإيجاد صيغة لمزارع شبعا وكفرشوبا وصياغة حل مستدام يمنع الاصطدام الكبير".