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محليات

الاخبار: هوكشتاين مقتنع بأن الحزب لا يريد التصعيد

2024-03-07 | 01:36
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الاخبار: هوكشتاين مقتنع بأن الحزب لا يريد التصعيد
الاخبار: هوكشتاين مقتنع بأن الحزب لا يريد التصعيد

أفادت المصادر الدبلوماسية أن "الموفد الاميركي آموس هوكشتاين بات على قناعة بصعوبة وقف القتال في لبنان قبل توقفه في غزة، وهو مقتنع أيضاً بأن حزب الله لا يريد التصعيد"، مشيرة إلى أن "المبعوث الأميركي يعتبر أن الهدنة في غزة ستكون بمثابة ساعة الصفر التي تنطلق منها مسارات متوازية، أولها العمل على تسوية الخلاف على النقاط الحدودية مع لبنان، من دون أن يشمل الحل مزارع شبعا، بالتوازي مع انتشار قوات من الجيش اللبناني في الجنوب بموافقة الأطراف المعنية".

وتابعت المصادر أن "هناك قناعة أيضاً بأن فترة الـ 45 يوماً للهدنة ستكون فرصة لجمع المساعدات للجيش وحشد الموارد وتأمين المعدات اللوجستية المطلوبة وتأمين الأموال اللازمة".

أما في ما يتعلق بالمساعي الفرنسية، فتقول المصادر إن "الأوروبيين، وتحديداً البريطانيين، يعتبرون أن على فرنسا التنسيق مع الأميركيين بشأن الترتيبات السياسية، لأن الجانب الأميركي ينوي إطلاق المسار ساعة سريان الهدنة في غزة"، مشيرة إلى أن "عملية نشر أبراج المراقبة التي اقترح البريطانيون تشييدها على الحدود الجنوبية ستكون ضمن الإجراءات المتّخذة ويجري التنسيق بشأنها مع الجيش اللبناني والجانب الأميركي" توقّعات بأن يشهد الميدان تصعيداً كبيراً ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها".

إلى ذلك، نفت مصادر في الحزب التقدمي الإشتراكي المعلومات التي أفادت أن النائب السابق وليد جنبلاط هو من طلب اللقاء بهوكشتين خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت.
 
الاخبار: هوكشتاين مقتنع بأن الحزب لا يريد التصعيد

محليات

آموس هوكشتاين

صحيفة الاخبار

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