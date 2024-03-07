حزب الله: استهدفنا بعد ظهر اليوم أماكن تموضع جنود العدو في مستعمرة المطلة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح
حزب الله: استهدفنا بعد ظهر اليوم أماكن تموضع جنود العدو في مستعمرة المطلة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح
اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها على بلدة عيترون استهدفت المقاومة الاسلامية عند الساعة 16:30 من بعد ظهر يوم الخميس 07-03-2024 *أماكن تموضع جنود العدو في مستعمرة المطلة وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. "