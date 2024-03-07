حزب الله: استهدفنا بعد ظهر اليوم أماكن تموضع جنود العدو في مستعمرة المطلة وأوقعنا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها على بلدة عيترون ‌‏استهدفت المقاومة الاسلامية عند الساعة 16:30 من بعد ظهر يوم ‏الخميس 07-03-2024 *أماكن تموضع جنود العدو في مستعمرة المطلة وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح. ‌‏"