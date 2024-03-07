الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

أسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 7-3-2024

2024-03-07 | 01:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 7-3-2024
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 7-3-2024

النهار

بعد امتناع نواب “حزب الله” عن الاطلالات الاعلامية لوحظ ان عدداً منهم اعطي اذونات دفعة واحدة اضافة الى نائب الامين العام للدفاع عن خطوات واجراءات للحزب توسعت دائرة معارضتها.

ينقل عارفون أن رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية الذي ابدى انزعاجه من مبادرة كتلة “الاعتدال الوطني” عاد الى حالة ارتياح بعد تلقيه تطمينات من حلفائه بالاصرار على ترشيحه.

يتردد ان وزيراً سابقاً دفع مالاً وفيراً لاطلالة اراد من خلالها تلميع صورته وايصال بعض الرسائل السياسية.

ردت جمعية المودعين على احد المصرفيين السابقين بعد اتهامه اياها بالعمل مع المصارف تحت جنح الظلام ما يجعل المطالبة بالحقوق حارة كل مين ايدو الو.

*****

الجمهورية

اكّد مرجع مالي انّه سيغطي الزيادات المالية التي أُقرّت من حساب خاص وليس من اموال المودعين.

قال مرجع حكومي سابق انّ اتفاقاً بين دولة عظمى ودولة إقليمية وحده دون سواه يفتح الطريق الرئاسي.

نقل زوار عن مرجع مسؤول ارتياحه إلى نتيجة زيارة موفد غربي في ملفين حساسين.

*****

اللواء

سُجّلت في دوائر “قصر بسترس” أجواء استياء من استبعاد وزير معني من اللقاءات مع موفدين أميركيين وبريطانيين.

فُهم أن شخصيات مسيحية تجاهر في العلن بمواقف، وفي المجالس المغلقة بعكسها تماماً.

أثبتت المواجهة لصد قوة تسلل معادية في الوديان بين عيتا الشعب ويارين ان «قوة الرضوان» هي المقصودة بعملية الإبعاد في المفاوضات التي يمكن أن تبدأ!

*****

نداء الوطن

شوهد مرشح غير معلن لرئاسة الجمهورية في جلسة طويلة مع السفير الفرنسي في أحد مطاعم العاصمة.

تبيّن أنّ السفارة الأميركية هي من اختارت أسماء النواب المعارضين الذين التقوا آموس هوكشتاين، وقد عرضت عليهم لقاءه في السفارة إلا أنّ النواب فضّلوا حصوله في البرلمان.

ينقل بعض من يلتقي رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل عنه اعتقاده أنّ الأزمة الرئاسية معقّدة جداً، ولا حلّ لها في المدى المنظور.

*****

البناء

تساءل المبعوث الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين عن الحال على جبهة الجنوب إذا تم التوصل الى هدنة مؤقتة في غزة دون وقف إطلاق نار نهائيّ، وعن إمكانية أن يرافق الهدنة بحث بالترتيبات على جبهة الحدود الجنوبية للبنان في هذه الحالة، فسمع أن حال الجبهة اللبنانية ينطبق عليه حال جبهة غزة حيث الوقف المؤقت في غزة يعني وقفاً مؤقتاً في لبنان. والوقف النهائيّ للحرب يعني المثل، والبحث بترتيبات ما بعد وقف النار والانسحاب من غزة يفتح الباب لترتيبات ما بعد وقف النار على حدود لبنان.

قالت مصادر متابعة للأمن السيبراني إن كمية ضخمة بملايين الرسائل يتمّ توزيعها من مواقع ذات إمكانيات هائلة تضم تقارير ومقالات منسوبة لأسماء لها مصداقية في بيئة المقاومة تتحدّث عن حرب طاحنة مثبلة مرّة، وعن قرب التوصل الى اتفاق مرة أخرى. وقالت إن المضمون المختلف للرسالتين يخدم وظيفة واحدة وهي خلق مناخات محبطة للروح القتالية، إما تحت تأثير فوبيا الحرب المقبلة والخشية من مفاعيلها أو من خلال الشعور بلا جدوى القتال، طالما أن الحرب انتهت أو تكاد.
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 7-3-2024

محليات

أسرار الصحف

الصحف اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عدوان للنهار: لن نقبل أن يتأثر الاستحقاق الرئاسي بجبهة القطاع أو بأي تفصيل آخر
معلومات الجديد: المدعي العام الاستئنافي زاهر حمادة ادعى على المحاميين علي عباس وواصف الحركة بجرم تحقير القضاء

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024