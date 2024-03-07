جنبلاط عرض للتطورات مع السفير القطري

اسقبل رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني، في حضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن.
وجرى عرض للتطورات العامّة في لبنان والمنطقة.
جنبلاط لبايدن: لا جدوى من ارتجال موانئ وهمية او اسقاط حصص غذائية هزيلة وسط القصف المستمر لغزّة
امين سر تكتل الاعتدال الوطني النائب السابق هادي حبيش لـ #الجديد : بدأنا بفكرة المبادرة من عند الرئيس بري وستنتهي بايجابية ايضاً عنده فبري مفتاح مجلس النواب كما دعوات النواب معه وغداً سنضعه بجو اللقاءات التي حصلت