بالفيديو - الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي يشن غارة على بلدة برعشيت pic.twitter.com/8nIc2K8xxN
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 8, 2024
بالفيديو - الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي يشن غارة على بلدة برعشيت pic.twitter.com/8nIc2K8xxN
جنبلاط لبايدن: لا جدوى من ارتجال موانئ وهمية او اسقاط حصص غذائية هزيلة وسط القصف المستمر لغزّة
امين سر تكتل الاعتدال الوطني النائب السابق هادي حبيش لـ #الجديد : بدأنا بفكرة المبادرة من عند الرئيس بري وستنتهي بايجابية ايضاً عنده فبري مفتاح مجلس النواب كما دعوات النواب معه وغداً سنضعه بجو اللقاءات التي حصلت