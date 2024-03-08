الوكالة الوطنية: هزة أرضية شعر بها سكان صيدا وجوارها استمرت لثوان

كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": لقد حمى فلاديمير بوتين الإعتدال في منطقتنا عندما ساعد سوريا في الحرب ضد الإرهاب وأعاد روسيا إلى الخارطة الدولية بعدما حولها يلتسين الى دولة هامشية وها هو يعيد شيئاً من التوازن للعبة الدولية".
دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة إلى إخراج إسرائيل من لجنة "وضع المرأة" الأممية، وهي هيئة مكونة من 45 دولة مخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين، مبررة ذلك بما وصفته بالعدوان العسكري الإسرائيلي ضد النساء والفتيات في قطاع غزة.
التقى سفير جمهورية مصر العربية في لبنان،علاء موسى، مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، حيث بحث اللقاء الأوضاع الإقليمية واللبنانية