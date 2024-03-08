النائب سليم عون لـ #الجديد: نحن نطمئن اذا كانت المقاومة قوية وحزب الله رغم كل شيء لا يزال محافظاً على حماية لبنان وتصرفه لا يزال عقلانياً وبحكمة ويتكلف أكثر حتى لا ينزلق لبنان الى حرب