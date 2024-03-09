الحجار يتحدث عن أمر "مؤسف ومؤلم" في القطاعات: لن أسمح لاحد بعرقلة التقدم
شدد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار على "أولوية مصلحة المواطن المهمش، ومنذ تولينا للوزارة وضعنا نصب اعيننا مصلحة المواطن، وعملنا بالجدية المطلوبة والتفاني كي نذلل مصاعب الحياة التي تواجهنا، والتزاما مني لذلك لن اسمح لاحد بعرقلة التقدم المنجز بالبرامج لا بالداخل او الخارج، او بعرقلة التقدم ببرامج تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية التي تهدف لدعم المواطن بدعم قدراته".
وخلال رعايته احتفال إطلاق القرية الرمضانية، وحفل اختتام مشروع تمكين المنظمات في محافظتي بعلبك الهرمل، في القرية الزراعية على طريق بوداي، اكد حجار بأننا "لن نسمح للحرب ان تبدد فرحة العيد، ولن نسمح لليأس ان يطالنا، نحن شعب اعتدنا على مرارة الظروف واصبحت نمطاً مقاوماً في قلوبنا".
تابع "مؤسف ومؤلم ان دولتنا في بعض القطاعات غائبة ومغيبة وكانها غير معنية، وكانها غير معنية، والناس لا تحصل على أدنى حقوقهم الإنسانية، والمؤسف ان هناك من لا يريد أن يفصل بين الصيام والدم والاجرام، والمؤسف ان اللجنة الوزارية لا تلتئم من بداية الحرب ولو مرة واحدة، وعن اي حل نبحث، ومن أين سيأتي الحل بدعم الأسر المهمشة الذي يخضع للكثير من العراقيل، أصبحنا معقبي خدمات تننفل من وزارة إلى وزارة نتابع هموم وشوون الناس، ومؤسف ان اللجنة الوزارية لم تلتئم منذ خمسة أشهر، وعن اي حل نبحث تبدأ اللائحة ولا تنتهي، ومؤسف ان تصبح قضايا الناس باسفل السلم امام شعب منهك، ومنذ تولينا الوزارة وضعنا نصب اعيننا مصلحة المواطن وعملنا بالجدية المطلوبة كي نذلل مصاعب الحياة التي تواجهنا".