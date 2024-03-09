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إصابات... وضربة قوية على خربة سلم!
2024-03-09 | 15:24
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إصابات... وضربة قوية على خربة سلم!
أفاد مراسل "الجديد" في الجنوب، عن سقوط 9 جرحى مدنيين في الغارة الإسرائيلية الأخيرة على بلدة خربة سلم
ولفت إلى أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى تبنين، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين في موقع الغارة
.
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