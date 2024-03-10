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محليات

الرئيس بري مهنئاً بحلول شهر رمضان: لإلتماس الهلال من عيون أهالي القرى الحدودية

2024-03-10 | 04:37
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الرئيس بري مهنئاً بحلول شهر رمضان: لإلتماس الهلال من عيون أهالي القرى الحدودية
الرئيس بري مهنئاً بحلول شهر رمضان: لإلتماس الهلال من عيون أهالي القرى الحدودية

توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بتهئنة اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك

وقال: مدعوون هذا العام الى إلتماس رؤيا هلال هذا الشهر المبارك على الأرض قبل التماسه من السماء، من خلال عيون أهلنا في القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة صموداً وبذلاً وتضحية حتى الشهادة، ومن خلال عيون الأطفال والنساء والشيوخ فوق رمال قطاع غزة.

 وتابع رئيس المجلس: مدعوون وكذلك المسلمون في مشارق ومغاربها قبل التذكر في هذا الشهر الفضيل جوع وعطش يوم القيامة، الى التذكر ومن منظور إنساني وإيماني وأخلاقي جوع وعطش وقهر وتهجير وإبادة الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية وأكناف بيت المقدس.

في حين ختم الرئيس بري قائلاً: ليكن رمضان هذا العام الذي يتزامن مع زمن الصوم لدى الطوائف المسيحية الكريمة صوماً للتقرب الى الله قولاً وعملاً ، من خلال التقرّب الى وجع اهلنا في الجنوب ومعاناة أشقائنا في فلسطين وأهلها ومقدساتها ، فمن هناك يجب ان يُلتمس هلال شهر صومنا ، وهناك أيضاً تُمتحن الأمة في إيمانها وإنسانيتها وإنتمائها وهويتها ، فهل هي فاعلة فتُقبل الأعمال؟ 

الرئيس بري مهنئاً بحلول شهر رمضان: لإلتماس الهلال من عيون أهالي القرى الحدودية

محليات

نبيه بري

جنوب لبنان

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غزة

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