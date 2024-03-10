الصحافي والكاتب السياسي سركيس نعوم لـ الجديد: في عام 2006 لم يكن الأمين العام لحزب الله علي علم بعملية الأسر و أعلى مرجع في الدولة اللبنانية أكد على ذلك في حينها

العودة الى الأعلى مراسل الجديد: الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على خربة سلم هي 4 شهداء وعدد من الجرحى