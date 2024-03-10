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الصحافي والكاتب السياسي سركيس نعوم لـ الجديد: في عام 2006 لم يكن الأمين العام لحزب الله علي علم بعملية الأسر و أعلى مرجع في الدولة اللبنانية أكد على ذلك في حينها
خاص الجديد
محليات
والكاتب
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