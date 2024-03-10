المكاري يوضح: هذا ما قلته حرفياً عن مبادرة تكتل الاعتدال

اصدر وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري البيان الآتي: "علّق اكثر من طرف على تصريحي أمس عن مبادرة تكتل الاعتدال الوطني، من دون الوقوف على حقيقة موقفي وحرفية الكلام الصادر عني.

