بالفيديو - لقاء يجمع الرئيس السوري مع مجموعة من نجوم الدراما السورية

لقاء يجمع الرئيس السوري بشار الأسد مع مجموعة من نجوم الدراما السورية، ممثلين ومخرجين وحوارٌ عن صناعة الدراما وتحديات الإنتاج، والنصوص، والتصوير، ودَور الأعمال الدرامية حالياً داخل المجتمع ودعم صناعتها في المرحلة المقبلة pic.twitter.com/EXIf7Q4WVa
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 10, 2024
لقاء يجمع الرئيس السوري بشار الأسد مع مجموعة من نجوم الدراما السورية، ممثلين ومخرجين وحوارٌ عن صناعة الدراما وتحديات الإنتاج، والنصوص، والتصوير، ودَور الأعمال الدرامية حالياً داخل المجتمع ودعم صناعتها في المرحلة المقبلة pic.twitter.com/EXIf7Q4WVa