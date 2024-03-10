بالفيديو - لقاء يجمع الرئيس السوري مع مجموعة من نجوم الدراما السورية

لقاء يجمع الرئيس السوري بشار الأسد مع مجموعة من نجوم الدراما السورية، ممثلين ومخرجين وحوارٌ عن صناعة الدراما وتحديات الإنتاج، والنصوص، والتصوير، ودَور الأعمال الدرامية حالياً داخل المجتمع ودعم صناعتها في المرحلة المقبلة pic.twitter.com/EXIf7Q4WVa