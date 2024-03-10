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محليات

قوى الامن: توقيف مواطن في النبطية لقيامه بسرقة كابلات كهربائية

2024-03-10 | 12:19
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قوى الامن: توقيف مواطن في النبطية لقيامه بسرقة كابلات كهربائية
قوى الامن: توقيف مواطن في النبطية لقيامه بسرقة كابلات كهربائية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: "ادعت مواطنة من سكّان مدينة النبطيّة ضدّ مجهول، بجرم سرقة كابلات كهربائية من الطابق الأرضي للمبنى حيث تقيم.

من خلال التّحريّات التي قامت بها عناصر مفرزة النبطيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، اشتبهت في أحد الأشخاص، ويدعى أ. ح. (مواليد عام 1981، لبناني)، كذلك توافرت للمفرزة المذكورة معلومات مؤكّدة، عن قيام المشتبه فيه بسرقة من داخل محل تجاري في النبطيّة. وعليه، نتيجة للمتابعة، تمّ توقيفه من قبل دوريّة من المفرزة، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
قوى الامن: توقيف مواطن في النبطية لقيامه بسرقة كابلات كهربائية

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