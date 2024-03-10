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محليات

اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: سنعلّق الإضراب لمدة أسبوعين

2024-03-10 | 17:15
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اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: سنعلّق الإضراب لمدة أسبوعين
اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: سنعلّق الإضراب لمدة أسبوعين


بيان صادر عن اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: 

تعقيبا على البيان الصادر عن مجموعة أساتذة متعاقدين في الجامعة اللبنانية وفي فروع وكليات محدودة تحت شعار اللجنة التأسيسية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والداعية الى استكمال الإضراب، فإنما هي تحاول مصادرة رأي عدد كبير جداً من الأساتذة الذين قرروا الاضراب لأسبوع واحد فقط ، 
وأمام تحقيق رفع أجر الساعة والمشاهرة والحصول على الانتاجية بقرار صادر عن معالي وزير التربية والذي سيحال الى معالي وزير المالية لتوقيعه، 
وإفساحا في المجال أمام المعنيين للتفاوض والتشاور من أجل رفع ملف التفرغ وإقراره في مجلس الوزراء، تم تعليق الإضراب مدة أسبوعين.
وبما أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، وحرصا على مصلحة الطلاب وعدم إشاعة ما من شأنه خلق حالة من عدم الاستقرار في كليات وفروع الجامعة.

تعلن اللجنة أن يوم غد الاثنين بتاريخ ١١ آذار ٢٠٢٤ هو يوم تدريس طبيعي في كل كليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية.

اللجنة الرسمية للاساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية.
اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: سنعلّق الإضراب لمدة أسبوعين

محليات

الجامعة اللبنانية

المنعاقدين

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